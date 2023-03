Nuovo appuntamento per un sit-in di protesta domani a Cagliari, alle 9:30 sotto la sede dell'Assessorato regionale ai Trasporti, in via 24 novembre.

Lo hanno convocato gli ex lavoratori del Porto Canale di Cagliari che da tempo sollecitano la politica a prendere iniziative per il vero rilancio dello scalo merci.

«Negli ultimi tempi si sono create condizioni favorevoli per il rilancio del porto - spiega Ugo Dall'Ora, portavoce degli ex lavoratori, a casa dal 2019 - si parla sempre più insistentemente di Zes, ma ancora non c'è nulla di chiaro».

Gli ex lavoratori del porto chiederanno un incontro all'assessore ai Trasporti, Antonio Moro: «Serve un cambio di passo - sostengono - la governance attuale non è sufficiente».

(Unioneonline/D)

