"Brutta sorpresa per i professionisti che hanno aspettato l'ultimo giorno per l'inoltro delle domande 6.1 del Psr Sardegna destinate ai giovani che si insediano per la prima volta e per le domande di ristrutturazione dei vigneti, la cui scadenza è prevista alle ore 24. Il Sian, il portale del Ministero delle Politiche Agricole cui obbligatoriamente bisogna collegarsi per tutte le pratiche e domande in agricoltura, dalla mattina di oggi è bloccato e non accetta accessi".

Lo denuncia Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli.

"I servizi del portale SIAN non sono disponibili per operazioni di manutenzione straordinaria che procederanno per tutta la giornata odierna. Si stima che i servizi potranno essere nuovamente disponibili a partire da domani, mattina dell’1 giugno. Ci scusiamo per il disagio arrecato", è il messaggio che appare sul portale ministeriale.

Un blocco che, secondo Piana, arreca alla Sardegna “grossissimi danni. In queste ore pare che stiano giungendo centinaia di richieste alla Regione Sardegna per una proroga di almeno un giorno delle domande”.

