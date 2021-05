"La legge approvata ieri sera all'unanimità dal Consiglio regionale, che prevede ristori per gli ambulanti e i giostrai, è un segnale preciso della volontà di questa Assemblea di voler estendere gli aiuti a tutte le categorie produttive messe in ginocchio dal Covid".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, esprimendo soddisfazione per l'approvazione della Proposta di Legge 263 che stanzia 3,9 milioni di euro per i circa 650 operatori di feste e sagre e per i giostrai che lavorano in Sardegna.

Ciascuno beneficerà di un'indennità una tantum da mille euro per sei mesi.

"Stiamo cercando, nonostante le difficoltà, le contrapposizioni e i dibattiti accesi – ha dichiarato - di aiutare coloro che sono in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica. Oggi le commissioni competenti sono già riunite per discutere il prossimo provvedimento che allargherà ulteriormente i sostegni ad altre categorie fino a ora rimaste escluse dai ristori".

