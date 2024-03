Sempre in cima alle classifiche italiane ed estere, l’olio extravergine della Sardegna continua a ottenere premi e riconoscimenti.

Alcune aziende di spicco nel panorama regionale hanno ricevuto importanti vittorie. Tra queste ci sono l’Accademia Olearia della famiglia Fois di Alghero e Masoni Becciu, guidata da Nicola Solinas e dalla moglie, vere e proprie eccellenze del territorio.

«Un percorso ai vertici dell’olio sardo, frutto anche del grande lavoro che si sta facendo nell’Isola tra i produttori, sempre pronti a innovare e creare nuovi prodotti - sottolinea Coldiretti Sardegna -, ma anche grazie al supporto di importanti attori come l’Apos (l'Organizzazione regionale dei produttori olivicoli che fa riferimento a Coldiretti Sardegna), che in questi giorni ha attivato dei corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini».

ACCADEMIA OLEARIA – L’azienda algherese porta a casa consensi importanti sia da Firenze nella manifestazione “Il Magnifico”, che premia i migliori oli nazionali, ma anche in altri eventi. È risultata infatti prima nella categoria Fruttato Medio per l'Olio Extravergine DOP Sardegna Biologico nel Concorso Olio Capitale, organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Durante il Salone degli extravergini tipici e di qualità, l'Accademia Olearia ha ricevuto la menzione d'onore dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva per due eccellenze della produzione: il “Riserva del produttore” Sardegna DOP e il Biologico. Questi riconoscimenti si aggiungono ad altri di grande valore internazionale conquistati nei primi mesi del 2024, come le 5 Gocce della Guida Bibenda, gli Italy Food Awards e il concorso Monocultivaroliveoil ideato dall’esperto di settore Gino Celletti.

MASONI BECCIU – È di Masoni Becciu il miglior olio d'Europa al premio “Il Magnifico”, riservato ai migliori oli. Un’occasione in cui si sono confrontate decine di produzioni provenienti dall’Italia ma anche da tanti altri Paesi come Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Turchia, Creta, Slovenia, e Croazia. Questo importante successo è stato raggiunto con dall'olio #Alphabetum, caratterizzato da un profilo sensoriale elegante con note predominanti di pomodoro ed erbacee ma arricchito da un accenno di carciofo. La vittoria è stata ottenuta con una produzione da uliveti di proprietà della varietà Nera di Villacidro. È la prima volta nella storia che un'azienda sarda conquista questo ambito premio. Inoltre, Masoni Becciu si è aggiudicata anche il premio come miglior olio insulare nella stessa manifestazione.

«La conferma delle nostre aziende ai vertici del settore dell'olio extravergine di oliva dimostra la qualità straordinaria dei nostri prodotti regionali - sottolinea Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna - questo successo è attribuibile al lavoro instancabile degli agricoltori sardi che con passione e dedizione coltivano le nostre specialità regionali, come le olive, trasformandole in autentiche eccellenze gastronomiche. La crescita del comparto è confermata dal valore dei prodotti ormai riconosciuti a livello nazionale ed europeo».

Secondo Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna, inoltre, «questi premi mettono in luce il ruolo di primaria importanza del settore olivicolo sardo nell'ambito agroalimentare, sia a livello nazionale che regionale - dice - nonostante le sfide rappresentate dalla concorrenza sul mercato e dai cambiamenti climatici, le nostre aziende continuano a produrre olio di altissima qualità. È fondamentale, però, che le istituzioni riconoscano e supportino l'importanza del settore agricolo sardo - conclude - per garantirne la crescita e la promozione della tradizione e dell'eccellenza dei prodotti».

