Novemila posti di lavoro in tutto il mondo e riduzione della produzione. È quanto previsto dalla casa automobilistica giapponese Nissan, dopo il calo delle vendite registrato negli ultimi mesi in Cina, Europa e Stati Uniti. Nell’annuncio non è stato specificato però un calendario.

Vittima dell'ondata di freddo che ha colpito il settore automobilistico a livello globale, l'azienda è sprofondata in rosso da luglio a settembre, in base a risultati trimestrali molto più deboli del previsto che l'hanno portata a rivedere nettamente al ribasso le proprie previsioni finanziarie.

«Di fronte alla gravità della situazione, Nissan sta adottando misure urgenti per invertire la rotta e creare un'azienda più reattiva e resiliente, in grado di adattarsi prontamente ai cambiamenti del mercato», ha dichiarato il gruppo in un comunicato.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata