Con la corsa allo shopping last minute del weekend sale a circa 8 miliardi la spesa degli italiani per i regali di Natale 2023 da mettere sotto l'albero per se stessi o per gli altri, in aumento del 6% rispetto allo scorso anno.

È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe' dalla quale si evidenzia che sono poco più di 2 milioni i "ritardatari” a caccia dell'idea giusta da donare a parenti o amici nell'ultimo fine settimana prima del Natale.

Una maggioranza del 32% - sottolinea la Coldiretti - ha deciso di contenere il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 38% arriva fino a 200 euro e un altro 12% si spinge a 300 euro. Ma c'è anche un 11% che spende tra 300 e 500 euro, un 2% che arriva a 1000 e una ristrettissima minoranza dell'1% che supera i 2000 euro, mentre un 4% preferisce non svelare la spesa.

I luoghi dello shopping dell'ultim'ora sono quasi esclusivamente centri commerciali, negozi e mercatini mentre - rileva Coldiretti - il canale on line sconta i forti dubbi sul fatto che quanto acquistato possa non arrivare in tempo per Natale.

Accanto ai tradizionali luoghi di acquisto, un successo - continua la Coldiretti - viene registrato nelle ultime ore dai mercatini che si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura. Una opzione che garantisce spesso la possibilità di trovare regali ad 'originalità garantita' al giusto prezzo.

Si conferma anche - rileva la Coldiretti - una spinta verso regali utili. Un orientamento che premia l'alimentazione con la ricerca di prodotti del territorio a chilometri zero da acquistare direttamente dal produttore per la preparazione dei pranzi e cenoni delle feste.

«Nei mercati contadini di Campagna Amica - conclude la Coldiretti - sono state programmate diverse iniziative, dalla preparazione dei cesti enogastronomici fai da te fino al tutor dei dolci della tradizione regionale che guida la preparazione e l'acquisto degli ingredienti ma anche esposizioni ad hoc».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata