Giocattoli, prodotti per la cura e la bellezza ed elettrodomestici.

Saranno questi i tre regali più gettonati per il Natale 2021, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, che ha stimato la top ten dei prodotti che saranno più acquistati in vista delle feste, non in base ai sondaggi, ma elaborando i dati Istat sulle vendite al dettaglio. In particolare, l’analisi prende in considerazione le merci che hanno registrato un’impennata più alta nelle vendite rispetto ai mesi precedenti (non in termini assoluti ma percentuali).

Al primo posto della classifica ci sono i classici doni per i bambini, i giocattoli. In seconda posizione invece troviamo profumi, dopobarba, cosmetici e prodotti per il make up.

In terza posizione ci sono gli elettrodomestici, tra cui televisori, macchine per il caffè, rasoi e aspirapolvere.

Seguono in ordine i casalinghi (e in particolare gli utensili per cucinare) e la cancelleria (libri, agende e calendari).

Al sesto posto cellulari e prodotti per l’informatica precedono calzature e articoli in pelle e la categoria dell’abbigliamento.

In nona posizione si piazza una categoria merceologica eterogenea denominata “altri prodotti”, che comprende gioielli, orologi, cornici, oggetti d'oro o argento, fiori e piante. Chiudono la classifica i prodotti di foto-ottica e gli strumenti musicali (macchine fotografiche, binocoli e telescopi).

Resta fuori dalla top ten – inaspettatamente – tutto il mondo del food.

"La nostra è una classifica dei regali che vengono normalmente fatti, sulla base dei rialzi percentuali delle loro vendite, non una graduatoria dei più graditi. Non sappiamo, quindi, se ricevere il classico profumo o dopobarba, piuttosto che un libro, al quinto posto, sia poi effettivamente apprezzato da chi lo riceve. Quello che è sicuro è che sono molto donati, in alcuni casi anche perché sono regali facili da fare e con prezzi accessibili per tutte le tasche. Rispetto al primo posto in classifica, i bambini, come è giusto che sia, restano i protagonisti del Natale", ha commentato Monica Satolli, coordinatrice regionale per la Sardegna dell'Unione Nazionale Consumatori.

(Unioneonline/F)

