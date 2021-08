Anche Cagliari ha aderito al programma di mobilità elettrica della Regione Sardegna: questa mattina la firma, alla presenza dell'assessore all'Industria Anita Pili e del sindaco Paolo Truzzu.

Il programma prevede l'implementazione di 132 colonnine in città e 276 nei Comuni dell'area metropolitana.

L'inizio lavori è previsto entro 30 giorni dall'autorizzazione e l'installazione completa dovrà essere realizzata entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.

“Un passo avanti verso una Sardegna sempre più green”, ha affermato l'assessore Pili, “la mobilità elettrica rappresenta un tassello delle iniziative di mobilità sostenibile inserite nel Pears e attualmente in fase di potenziamento anche attraverso la previsione e sperimentazione di nuove azioni del sistema mobilità a gnl e a idrogeno”.

Ora si potrà dare l'avvio ai lavori per la realizzazione delle colonnine di ricarica ad accesso pubblico “fast e quick”. Ne saranno installate 574 nelle aree a maggior traffico dell'Isola, con un totale di 1.148 punti di ricarica, così da consentire la copertura del servizio nelle principali aree urbane.

Enel X realizzerà gli impianti in tutte le principali città (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia), in tutti i Comuni della Città metropolitana di Cagliari e in altre città costiere, come Alghero, Pula, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e altri centri dell'interno.

La Regione ha inoltre varato gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici.

Per ora hanno avuto priorità le amministrazioni locali e le imprese, attraverso appositi bandi e un accordo di programma con le principali aree urbane della Sardegna.

Sono stati finanziati 180 veicoli per le amministrazioni pubbliche e 250 per le Pmi.

(Unioneonline/F)

