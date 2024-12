Nel prestigioso Fairmont di Montecarlo si è svolto l’atteso incontro annuale degli Ambasciatori della Destinazione Monaco. L’evento, ormai un appuntamento consolidato, giunto alla decima edizione, rappresenta un momento di grande rilevanza per promuovere il dialogo e la collaborazione tra il Principato di Monaco e i Paesi con cui intrattiene relazioni strategiche, tra cui la Sardegna rappresentata dal Console Onorario di Cagliari per il Principato di Monaco Roberto Bolognese.

Durante la serata si sono tenuti incontri istituzionali di grande rilievo, tra cui un confronto con Guillaume Rose, Conseiller National e Presidente della Commissione Cultura e Patrimonio, nonché Direttore Generale Esecutivo del Monaco Economic Board.

L'incontro è stato finalizzato a rafforzare i legami economici e istituzionali tra il Principato di Monaco e la Sardegna, con l'obiettivo di sviluppare progetti mirati nei settori economico e culturale, coinvolgendo attivamente le imprese sarde e valorizzandone il ruolo strategico.

«In particolare il settore nautico di lusso. Montecarlo infatti rappresenta per i porti sardi un valido punto di riferimento e di scambio. Sono numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte, anche nel corso della stessa stagione, tra le due realtà», hanno spiegato il commercialista Marco Pinna e l’avvocato Nicola Ibba, dell’associazione Club degli ambasciatori destinazione Principato di Monaco.

Presente alla serata anche l’ambasciatrice del Principato di Monaco in Italia Anne Eastwood da tre anni in Italia che potrebbe arrivare nell’Isola nel 2025.

L’organizzazione della serata è stata curata dal capo progetto Italia Gianmarco Albani e ha visto la partecipazione di una delegazione sarda formata dal commercialista Marco Pinna, dall’architetto Rudi De Nardo e dall’avvocato Nicola Ibba.

«L’obiettivo è quello di consolidare un ponte ideale tra due territori, uniti da antiche relazioni culturali e dalla comune volontà di costruire un futuro di crescita condivisa. L’incontro ha rappresentato una piattaforma privilegiata per definire strategie e sviluppare progetti congiunti, riaffermando l’importanza del dialogo tra istituzioni, imprenditori e professionisti di entrambi i territori», ha dichiarato il Console Roberto Bolognese, che ha poi aggiunto: «In un contesto globale sempre più interconnesso, eventi di questo calibro confermano il ruolo centrale del Principato di Monaco come hub internazionale per le relazioni economiche e diplomatiche».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata