«Mancano 30 milioni. Dalla prossima primavera si rischia di ricadere nell’incertezza e nell’ulteriore isolamento di un territorio già fortemente penalizzato come l’Ogliastra».

Lo afferma il segretario generale della Fit Cisl Ignazio Lai in merito al collegamento marittimo Cagliari-Arbatax-Civitavecchia: dal ministero dei Trasporti, spiega Lai, «constatiamo un ulteriore risparmio di circa 30 milioni di euro rispetto a quanto precedentemente stanziato prima dell’acquisizione del servizio da parte della Grimaldi, servizio a breve in scadenza. Non possiamo non chiederci che fine abbia fatto quella somma stanziata per il servizio in continuità territoriale marittima. Sarebbe ora che la Regione rivendicasse quei contributi precedentemente stanziati e li utilizzasse al meglio».

Per il sindacalista la Regione «fa lo stesso errore per la continuità aerea e quella marittima, cioè la frammentazione delle gare, ne serve solo una per avere la garanzia del servizio con prezzi calmierati anche nelle tratte poco remunerative».

Altra cosa fondamentale, incalza Lai, è predisporre un bando che possa garantire «almeno un quinquennio del servizio in continuità territoriale sia marittimo che aereo, con prezzi calmierati per tutti, sardi e non».

