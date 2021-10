Probabilmente era sicuro di ereditare una fortuna alla morte della mamma il cui nome è legato a un marchio famosissimo in tutto il mondo. Ma Doreen Lofthouse, titolare delle Fisherman’s Friend, le caramelle che sono vendute in 120 Paesi e la cui attività fa registrare un fatturato medio annuo di 55 milioni di sterline, ha fatto testamento e al figlio non ha lasciato nulla.

Il patrimonio della ricca donna inglese – stimato in circa 41 milioni di sterline – andrà invece alla Lofthouse Foundation, l’ente benefico che si trova a Fleetwood, nel Lancashire. Altre trecentomila sterline sono state destinate ai suoi dipendenti.

L’imprenditrice aveva sposato nel 1960 l’erede del fondatore Fisherman's Friend. La coppia ha divorziato nel 1973, poi la donna è convolata a nozze col nipote dell'ex marito e ha conquistato il mercato internazionale.

Il figlio resterà alla guida dell’azienda, ma “a bocca asciutta”.

(Unioneonline/s.s.)

