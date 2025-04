Co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, il progetto ECCELSI è stato presentato nei giorni scorsi, nella sala Pacinotti della sede di Pisa della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest. ECCELSI è l'acronimo di Economia Circolare Cooperativa Esercitando la Leva della Simbiosi Industriale. Tra i partner c'è anche la Confindustria Centro Nord Sardegna.

Il programma ECCELSI avrà una durata di 36 mesi. L’obiettivo finale è la promozione dello sviluppo di filiere produttive innovative e circolari nel territorio transfrontaliero, attivando processi di simbiosi industriale in grado di interessare i più importanti settori dell’economia locale collegati alla Green&Blue Economy, tra i quali l'agroalimentare, l'edilizia, la trasformazione del sughero, la cantieristica navale e le attività estrattive.

«Le imprese associate a Confindustria Centro Nord Sardegna saranno coinvolte nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per affrontare le sfide della sostenibilità industriale – spiega Roberto Chironi, funzionario dell'ufficio economico dell’Associazione –. Sarà perciò utile il confronto con altre realtà dell'area di cooperazione per esplorare soluzioni di simbiosi industriale, ai fini del recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione in un'ottica di economia circolare».

© Riproduzione riservata