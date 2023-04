Due giorni dedicati a cibo e turismo. Torna, oggi e domani, una nuova edizione di In Italy, il festival del Corso di laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO) dell'Università per stranieri di Perugia.

Da questa edizione anche una nuova forma, che vede un importante gemellaggio regionale, quello con la Sardegna e con i suoi prodotti tipici.

«La Sardegna all'interno del Made in Italy ha la propria unicità. Si tratta di un patrimonio, quello sardo, che si offre sempre di più ai visitatori che scelgono di vivere una Sardegna a tutto tondo», ha spiegato spiega Andrea Cocco, Capo di gabinetto dell'Assessorato al turismo della Regione nei saluti di apertura del festival.

Quattro i prodotti portati al di là del mare per questo progetto, che vede, oltre al classico racconto, anche la partecipazione dei ristoranti perugini alle prese con la creazione di menù speciali con una mescolanza di ingredienti sardi e umbri. «È un'iniziativa» - dice Luigi Mundula, presidente del MICO - che vuole partire dall'idea che per valorizzare il territorio sia necessario fare sistema e abbiamo pensato di farlo con una collaborazione regionale».

All'appuntamento a Perugia seguirà a settembre un secondo evento a Cagliari, dove verranno proposti i prodotti dell'enogastronomia umbra, grazie alla collaborazione con il consorzio Cagliari Centro Storico, CCN di Villasor e Calasetta.

