La corsa al rialzo delle tariffe aeree per volare in Sardegna prosegue nonostante il tetto fissato dal Governo. Al punto che per i non residenti un viaggio nell’Isola può arrivare a costare anche mille euro.

Per l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro «il tetto alle tariffe è un provvedimento sacrosanto che può aiutare la Sardegna nella sua storica battaglia in Europa». Ma, come detto, gli effetti del limite imposto da Roma, tra l’altro contestatissimo dalle compagnie aeree, a cominciare da Ryanair, ancora non si vedono.

Intanto, l’Ue ha dato via libera al piano di continuità per la Corsica. Nel nuovo bando 2024-2027 i prezzi partono da 23 euro. Tariffe che la Sardegna può solo sognare.

