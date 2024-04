Il prezzo della benzina torna a salire toccando il livello massimo da sei mesi, mentre il gasolio fa registrare un lieve calo. È quanto rende noto Staffetta Quotidiana, spiegando però che «i venti di guerra che soffiano sempre più forti sul Medioriente non sembrano, per il momento, aver impressionato i mercati petroliferi».

Nei prezzi al servito la benzina è ora a 2,051 euro al litro mentre il diesel che passa a 1,948 euro al litro.

Secondo la rilevazione, con riferimento al self-service, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil si registra invece un rialzo di un centesimo al litro su benzina e gasolio.

Ed ecco le medie dei prezzi comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,914 euro al litro (+2 millesimi, compagnie 1,920, pompe bianche 1,900), diesel self service a 1,808 euro al litro (-1, compagnie 1,814, pompe bianche 1,795).

Al servito la benzina ha invece toccato i 2,051 euro al litro (+1, compagnie 2,095, pompe bianche 1,964), diesel servito a 1,948 euro al litro (-1, compagnie 1,992, pompe bianche 1,860).

Gpl servito a 0,715 euro al litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,321 euro al kg (-1, compagnie 1,342, pompe bianche 1,304), Gnl 1,155 euro al kg (+1, compagnie 1,149 euro/kg, pompe bianche 1,159 euro al kg).

(Unioneonline)

