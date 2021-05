I lavoratori di Eurallumina e Sider Alloys vivono con indennità di neanche 500 euro.

"Una stortura che considero doveroso correggere", ha dichiarato la presidente della commissione Lavoro alla Camera Romina Mura (Pd).

Oggi la deputata sarda è stata alla Camera del Lavoro di Carbonia dove, con le rappresentanze sindacali, ha approfondito le situazioni relative alle due vertenze.

"Euroallumina e Sider Alloys, nel momento in cui partiranno, rappresenteranno l'eccellenza italiana nella produzione di alluminio - dice l'esponente dem - possiamo dunque recuperare posizioni di vertice".

Mura ha anche visitato lo stabilimento della Portovesme, dove "si potrebbe procedere a nuove assunzioni". Infatti, spiega, "oltre il 20% dei lavoratori sono over 55 e intervenendo sulla norma pensionistica, i metallurgici aventi i requisiti di età e contributivi sarebbero compresi fra i lavoratori gravosi e potrebbero andare in pensione, liberando posti di lavoro. Intervenire su questo è un impegno che ho preso con i sindacati".

In merito alla sicurezza sul lavoro, Mura ha evidenziato che "Portovesme è una delle prime realtà industriali che ha adottato, concordato e applicato un protocollo di sicurezza nel periodo Covid" mentre, rispetto alla realizzazione del Piano di transizione territoriale a valere sulle risorse del Just Transition Fund, per la parlamentare "è importante che la Regione definisca il proprio Piano di transizione, che potrebbe essere un vero e proprio piano di rilancio, di un nuovo e sostenibile sviluppo industriale del Sulcis e della Sardegna".

