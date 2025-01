Supera Milano e Roma e si posiziona al primo posto della classifica tra le cinque province italiane per crescita imprenditoriale. Secondo i dati elaborati dal Centro studi e comunicazione del Cipnes sui numeri di Unioncamere, la Gallura raggiunge la prima posizione con un tasso di crescita del 2,3 per cento, superando quello dello scorso anno e confermando il trend di crescita più alto d'Italia.

Nel 2024, alle 22.396 imprese registrate se ne sono aggiunte 1.275 a fronte di 759 cessazioni, chiudendo l'anno con un saldo positivo pari a più 516 attività imprenditoriali, con una densità pari al 12 per cento di imprese ogni cento abitanti, tra le più elevate della Penisola. I dati testimoniano la vitalità del tessuto produttivo della Gallura che, stando alle analisi del Cipnes, vanta anche una serie di primati.

È la prima provincia della Sardegna per presenze turistiche con cinque milioni di visitatori sui quattordici milioni totali, il numero di passeggeri internazionali che sono atterrati al Costa Smeralda è il più alto registrato in Sardegna con il 47 per cento del traffico aereo estero e l'82 per cento dei voli privati della Regione e conta il 47 per cento dei posti barca presenti nell'Isola e il 60 per cento di quelli riservati ai super yacht.

© Riproduzione riservata