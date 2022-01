La commissione Bilancio ha approvato la Finanziaria 2022 da oltre nove miliardi di euro. La manovra dovrebbe entrare in Aula lunedì 31 gennaio.

Relatore di maggioranza sarà il presidente della terza commissione Stefano Schirru, di minoranza il vicepresidente Cesare Moriconi (Pd).

Centrodestra e opposizione hanno ritirato tutti gli emendamenti. Li ripresenteranno direttamente in Aula. Restano esclusi, però, quelli di carattere normativo e ordinamentale che devono necessariamente essere esitati dalla commissione, come per esempio le proposte per il ripristino dei Cda negli enti e per la modifica della legge 107.

La commissione ha deciso di recepire nel testo, all’articolo 2, gli emendamenti per l’adeguamento delle indennità degli amministratori locali sardi rispetto a quanto riconosciuto ai colleghi della penisola.

