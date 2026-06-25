L’amministratore delegato di Fs, Stefano Donnarumma, nei prossimi giorni «chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni». Lo fanno sapere fonti del Mit dopo un incontro con Matteo Salvini.

«Salvini - affermano da ministero - ha ringraziato l'a.d per il lavoro svolto e gli oltre 90 mila dipendenti Fs che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase due dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi Pnrr, con a capo una figura scelta dall'interno».

Secondo quanto riportato da diverse ipotesi di stampa, la guida operativa di Fs potrà essere affidata all'attuale amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio. Due giorni fa Donnarumma e i vertici delle società operative del gruppo Fs avevano avuto un incontro con il ministro dei Trasporti sul tema degli interventi infrastrutturali, dei target del Pnrr, della qualità del servizio e delle soluzioni ai disagi degli ultimi mesi. Ma le indiscrezioni hanno più volte fatto emergere le divergenze sulla gestione con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che è azionista di controllo del gruppo. Si parla in particolare della questione dei ritardi e dei numerosi lavori sulla rete ferroviaria.

(Unioneonline)

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