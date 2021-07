La Sardegna “sarà protagonista nella scelte delle politiche regionali in materia di energia e transizione ecologica”. È uno degli elementi che emergono dopo l’incontro, svoltosi stamattina a Roma, tra il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e l’assessore regionale all’Industria Anita Pili.

L’esponente della giunta Solinas ha spiegato quanto sia importante “riportare le questioni energetiche al più ampio tavolo dei portatori di interessi regionali", e ha anche annunciato l’attivazione, nelle prossime settimane, del tavolo di Agenda industria che fino ad oggi ha governato le proposte formalmente avanzate al governo nazionale da parte della Regione.

L'assessore aveva chiesto il pieno coinvolgimento nel processo decisionale che porterà alla nuova strategia energetica nazionale, determinante anche nello sviluppo futuro dell'Isola.

Nei giorni scorsi, la giunta della Regione ha approvato la delibera per l’avvio del monitoraggio energetico e della revisione del piano energetico regionale, integrando così quanto già stabilito a novembre. Sempre in tema di energia “sarà determinante nel sancire le priorità l'approvazione del testo di legge sull'energia di prossima discussione in consiglio regionale”.

(Unioneonline/s.s.)

