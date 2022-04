Commercianti e professionisti che rifiutano i pagamenti con il Pos verranno sanzionati a partire dal 30 giugno. E’ quanto ha stabilito il governo approvando il decreto Pnrr, che anticipa così la data prevista per l’inizio delle misure, inizialmente fissata per gennaio 2023.

L’obbligo di Pos è in vigore dal 2014, ma ancora non erano previste sanzioni. La norma appena approvata fa parte del pacchetto contro l’evasione fiscale previsto in attuazione del Pnrr.

La sanzione prevista è un fisso di 30 euro cui va aggiunta una parte variabile pari al 4% del valore dell’operazione il cui pagamento non è stato accettato tramite bancomata, carta di credito o prepagata.

Confocommercio però chiede al governo di mettere in campo “scelte decise di abbattimento delle commissioni e dei costi a carico di consumatori e imprese”. L’associazione propone di potenziare lo strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente e di prevedere la gratuità dei micropagamenti.

(Unioneonline/L)

