Inizieranno dal prossimo 21 marzo i corsi di formazione, in tutto tre, dedicati a sviluppo e innovazione del tessuto imprenditoriale locale; è la prima iniziativa che scaturisce dall’accordo siglato lo scorso ottobre tra il Comune di Arzachena e Promocamera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, per investire in azioni di sviluppo, formazione e promozione.

I temi che saranno trattati, è scritto in un comunicato congiunto Comune-Promocamera, «rivestono particolare importanza per le aziende: sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali, servizi di assistenza e supporto all’internazionalizzazione e cooperazione europea, supporto allo sviluppo di impresa e transizione digitale, valorizzazione delle eccellenze del comparto produttivo, turistico e culturale».

Il percorso di formazione verrà aperto col corso sull’Hospitality digital marketing, e si rivolgerà a tutte le strutture ricettive locali che vogliono migliorare le prenotazioni dirette, fidelizzare il cliente e lavorare su iniziative originali trasformando la struttura in un’azienda remunerativa durante tutto l’anno. «L’obiettivo formativo è quello di fornire adeguate competenze per lavorare sulla unique selling proposition e l’aumento dell’occupazione nei periodi di bassa stagione attraverso iniziative mirate di digital marketing». In un mondo in continua evoluzione, «dove le tecnologie e le competenze richieste cambiano con rapidità» osserva il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, «la formazione è diventata un elemento chiave per il successo di qualsiasi impresa. Gli effetti sono tangibili, e in quest’ottica si muovono le azioni del Sistema camerale su tutto il territorio del nord Sardegna».

Con queste iniziative, afferma Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio, «Arzachena diventa punto di riferimento per la formazione delle aziende in Gallura. Su questa scia il Comune continuerà a investire accanto a tanti partner istituzionali e privati per la crescita della destinazione anche in termini di servizi offerti». I corsi si svolgeranno presso lo Spazio Nexus, in via San Pietro (Piazza Risorgimento).

© Riproduzione riservata