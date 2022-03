Sono arrivati a Cagliari intorno alle 10 per il sit-in davanti all'assessorato alla Programmazione: i lavoratori della Carbosulcis tornano in piazza per chiedere che non si interrompano i progetti legati al Piano di chiusura e riconversione della miniera di carbone di Nuraxi Figus.

"Per un conflitto di interpretazione - hanno detto i sindacati - la Regione sta bloccando le risorse necessarie per portare avanti il piano di dismissione delle attività estrattive, con la compromissione del piano di riconversione, che include diversi progetti tra cui il progetto Aria". L'assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino sta incontrando una delegazione sindacale.

