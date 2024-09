La ministra del Lavoro, Marina Calderone, a margine dell'evento "Innovazione e Lavoro: verso il G7 e oltre" in corso a Cagliari, ha ricordato che il focus delle riflessioni verte essenzialmente su come il lavoro verrà svolto in futuro, partendo dal documento approvato durante il vertice dei capi di Stato e di governo tenutosi in Puglia lo scorso giugno.

Un punto centrale dell’incontro riguarda l'intelligenza artificiale (IA) e il suo impatto sul mondo del lavoro. «Il G7 dei ministri del Lavoro ha il compito di approfondire ulteriormente questi temi, elaborando un programma che includa un piano d'azione per accompagnare le transizioni del lavoro, tra cui quella digitale e quella ecologica», ha sottolineato la ministra.

Inoltre, Calderone ha evidenziato l'importanza di affrontare il tema dell'invecchiamento delle popolazioni, particolarmente rilevante per i paesi del G7. Ha ricordato il ruolo della Sardegna, riconosciuta come una delle cinque "zone blu" del mondo, ossia aree dove la popolazione è più longeva. La Sardegna, terra di centenari, diventa così un simbolo per discutere dell'invecchiamento attivo.

Infine, la ministra ha menzionato il progetto dell'Einstein Telescope, un'iniziativa che il governo spera di portare avanti per il futuro dell'Isola, dimostrando l'impegno delle istituzioni nel promuovere il progresso e lo sviluppo tecnologico.

