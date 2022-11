Novità in vista da Volotea per lo scalo di Cagliari: dal 6 aprile 2023 prenderà il via il collegamento diretto con Firenze, dove è stata annunciata l’apertura di una nuova base italiana del vettore.

Il volo, che avrà fino a 4 frequenze a settimana (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggiore traffico, prevede un’offerta complessiva di oltre 33mila posti, pari a 212 voli.

La compagnia spagnola diviene dunque la seconda, per numero di collegamenti disponibili, in servizio a Cagliari.

Diventano così 12 le destinazioni collegate dalla compagnia spagnola allo scalo del capoluogo sardo, 6 in Italia (Milano Linate, Napoli, Roma Fiumicino, Torino, Verona e Firenze) e 6 all’estero, 1 in Spagna (Bilbao) e 5 in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa).

