“Molti ragazzi cercano lavoro sperando quasi di non trovarlo, preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera”.

A parlare è Flavio Briatore che, intervistato dal Corriere, riprende alcune frasi che tanto hanno fatto discutere dello chef Alessandro Borghese sulla difficoltà nel trovare lavoratori nel settore della ristorazione.

"Anche quando garantisci stipendi adeguati e contratti a lungo termine, rifiutano”, rincara l’imprenditore cuneese. A Dubai nessun problema nel reclutamento di personale, spiega: “Ho problemi in Italia, in Inghilterra e un po’ anche in Francia. In Inghilterra a causa della Brexit, in Italia per il reddito di cittadinanza, diventato la vera ambizione dei giovani”.

“La prima domanda che mi fanno i ragazzi durante i colloqui è se possono avere il weekend libero. Io neanche li prendo in considerazione, non li voglio più vedere, perché se uno fa domanda nel settore di ristorazione il weekend libero non ce l’avrà. Allora cambi settore”.

Tempi cambiati, secondo il 72enne: “I ragazzi non hanno la testa, ambiscono a non lavorare e a prendere il reddito. Ai miei tempi l’ambizione era diventare impiegato, oggi prendere il sussidio. Ragazzi che stanno in chat fino alle 3 del mattino ma non sono disponibili a lavorare”.

Ragazzi che, parola sempre di Briatore, “hanno perso il valore del lavoro. Io da giovane raccoglievo le mele per due soldi, il mondo del lavoro è un mondo di sacrifici”.

Poi si torna sempre lì, il problema dei problemi. Il reddito di cittadinanza: “Andrebbe sospeso da aprile a ottobre in modo che l’Italia non si trovi senza stagionali”.

(Unioneonline/L)

