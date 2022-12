Via libera al bando del Comune di Cagliari che assegna un bonus bebè per ogni nuovo nato in città nel 2022. A disposizione ci sono 200mila euro e per ogni nuovo nato ne verranno assegnati 400. Fino a esaurimento fondi.

Inizialmente la somma complessiva stanziata dalla giunta del sindaco Paolo Truzzu era di 100mila euro. Ma a fine novembre era arrivata la delibera che raddoppiava i fondi, che adesso sono disponibili per 500 nuovi piccoli cagliaritani e le loro famiglie, che avranno un aiuto per allevarli. Non sono previsti limiti di reddito, quindi la domanda può essere presentata da tutti, esclusivamente online attraverso il sito del Comune, o tramite Spid o carta d’identità elettronica.

Le adesioni al bando possono essere depositate a partire dalle 16 di oggi fino alle 12 del 27 dicembre. Possono chiedere di accedere al bonus anche coloro che presumono che il lieto evento avvenga entro il 31 dicembre, «fermo restando che l'assegno sarà erogato previa verifica di nascita e residenza», viene precisato nella delibera del 25 novembre scorso.

L’Isee entrerà in gioco quando verrà stilata la graduatoria degli eventi diritto. In alto andranno coloro che lo hanno più basso. In seconda battuta sarà data precedenza a chi non possiede il reddito di cittadinanza e «in caso di ulteriore parità, sarà data priorità ai nuclei dove sia presente il maggior numero di minori».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata