«Qualcuno fermi le speculazioni ai danni dei sardi».

L'ennesimo rincaro innesca la polemica di sempre: il prezzo di benzina e diesel vola in pochi giorni e per gli automobilisti sardi è tempo di rimettere di nuovo mano al portafoglio per far fronte alla prima stangata dell'anno sui carburanti.

Le associazioni dei consumatori non hanno perso tempo facendo i conti di un salasso che in una sola settimana ha alzato il prezzo medio di un pieno di benzina di 3,5 euro.

Il Governo però cerca di gettare acqua sul fuoco ricordando che i prezzi attuali sono inferiori a quelli del 2023. Tuttavia l'impennata anche questa volta risulta poco comprensibile nella sua rapidità e intensità. Tanto che i rappresentanti sardi dei cittadini accusano: «Le autorità di vigilanza non fanno nulla», tuona Giuliano Frau, presidente regionale dell'Adoc. «E non fermano le ripetute speculazioni ai danni dei poveri cittadini che si sentono beffati e spesso rassegnati davanti a rincari contro cui tutti sembrano impotenti».

