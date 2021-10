La Assl di Olbia ha comunicato che in questi giorni sono stati spediti, attraverso Equitalia, degli “Avvisi di pagamento” per la riscossione di crediti per il mancato pagamento dei ticket sanitari per prestazioni erogate sulla base di inesatte autocertificazioni emesse sino al 2018.

Si tratta del rimborso di prestazioni erogate dalla Assl e non pagate e riportanti la dicitura “esenzione per reddito”.

Nel caso in cui qualcuno avesse già effettuato il pagamento, oppure l’avviso dovesse arrivare a persone in possesso dell’esenzione, o per qualsiasi informazione in merito all’avviso, è possibile contattare l’Assl e prendere appuntamento con il personale.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata