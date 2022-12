Un’occasione come quella dell’Artigiano in fiera, in corso a Milano-Rho, rappresenta uno degli «strumenti fondamentali per far conoscere le nostre produzioni». A sottolineare l’importanza dell’evento per le aziende isolane è Confartigianato Sardegna: «Sapere che i nostri artigiani stanno partecipando alla più grande manifestazione al mondo dedicata ai creatori di bellezza e di bontà e vederli presentare il loro lavoro, le loro storie e i loro prodotti ci riempie di orgoglio e di emozione, e ci fa ben sperare per il futuro dell’artistico e dell’agroalimentare di tutta la Sardegna», dice la presidente Maria Amelia Lai.



Abbigliamento tradizionale, coltelleria, complementi d’arredo e accessori, cosmesi, intreccio, ceramica, cuoio, pelle, ferro battuto, legno, sughero, tessitura e ricamo ma anche lavorazioni

di metalli preziosi, pietre dure e corallo sono i settori più rappresentati nel padiglione Sardegna.

«Come Associazione di Categoria anche delle imprese dell’artigianato artistico e dell’alimentare – aggiunge Lai - stiamo lavorando per dare risalto a tutte queste realtà, valorizzando un’economia incentrata sulle persone e sui territori. Per questo, l’emozione e lo stupore che scaturiscono dall’incontro tra i nostri espositori e i visitatori, affascinati da storie, prodotti e tradizioni, rappresentano una precisa scelta del mondo al quale tendiamo e del futuro che vogliamo».



È in queste iniziative che le aziende «possono promuovere e vendere i propri prodotti al grande pubblico, essere visibili e tracciabili nei mercati di riferimento, aprirsi ai mercati globali con piattaforme online e sviluppare una rete di clienti che poi si ripropone durante l’anno, contribuendo a promuovere, sostenere e rigenerare il territorio sardo, per dare valore al lavoro e alle produzioni».

Un «evento della rinascita» per Confartigianato, «dopo quasi 3 anni di pandemia è la vera e tangibile occasione per riprendere a lavorare con serenità, forza, coraggio e voglia di mettersi alle

spalle un periodo molto problematico».

