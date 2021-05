L'assessore al Lavoro Alessandra Zedda e le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo della mobilità in deroga per circa 800 ex operai sardi delle aree di crisi complessa di Portovesme e Porto Torres.

Dopo il via libera dalla Corte dei Conti al decreto ministeriale, è arrivato l'accordo Regione-sindacati per tutto il 2021, una notizia attesa dai tanti ex operai a cui la mobilità è scaduta lo scorso 31 dicembre.

Da allora tutti i lavoratori coinvolti non hanno ricevuto nessun sostegno. Si tratta per la maggior parte degli ex Alcoa di Portovesme, ancora in attesa di essere richiamati in fabbrica. L'accordo sottoscritto oggi dovrà tornare al Ministero, poi partiranno le procedure di inserimenti dei nominativi nel Sil, che dovrebbe essere aperto il 10 maggio. Al netto di intoppi i primi pagamenti dovrebbero arrivare a giugno.

