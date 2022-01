Con un decreto il ministero dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze e con quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha disposto un contributo di oltre quattro milioni e mezzo di euro (anni 2021-2026) per il Comune di Alghero per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, destinati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Lo ha reso noto la deputata algherese del Movimento 5 Stelle Paola Deiana, che ha spiegato: "Nello specifico, il ministero finanzierà due interventi, sulla base delle proposte che l'amministrazione comunale ha presentato, di 1.500.000 il primo e oltre tre milioni il secondo".

In totale nel Nord Sardegna sono stati ammessi dal dicastero 17 progetti, di cui uno con riserva, quello che riguarda Olbia. Coinvolti anche i Comuni di Sassari, con quattro iniziative, Porto Torres, con tre, e Tempio Pausania, con sette.

"Si tratta di fondi estremamente importanti per le città sarde – ha concluso – destinati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Interventi e investimenti di rilievo per la transizione ecologica".

