Anche settembre porta con sé dati molto positivi per l’aeroporto di Cagliari. Il traffico aereo si conferma in netta ripresa e nei primi 9 mesi dell’anno si registrano circa 2 milioni di passeggeri (+32,6 per cento sullo stesso periodo del 2020) e da giugno a settembre oltre 1,6 milioni.

Spiccano in particolare, nel mese appena chiuso, i tassi di crescita dei passeggeri sia sui voli internazionali (+63,8%), sia su quelli nazionali (+62,8%), soprattutto grande interesse da parte dei mercati tedesco e svizzero.

Sogaer, la società di gestione dello scalo, per la Summer 21 ha messo in campo un’offerta molto varia: 85 le città raggiungibili direttamente dal capoluogo sardo (tra cui 20 nuovi collegamenti), e 46 rotte internazionali verso 17 Stati, oltre alle nazionali operate da 22 compagnie.

(Unioneonline/s.s.)

