"Bene fa l'Enac a prendersi tutto il tempo necessario per valutare e – ci auguriamo – bocciare un'operazione folle, sbagliata nella forma e nella sostanza".

Lo affermano, in un comunicato congiunto, Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, in riferimento alla cessione a privati dell’aeroporto di Cagliari-Elmas.

“Non molliamo la presa – incalzano Bertolotti e Mura –, inaspriremo la vertenza e insieme ai lavoratori dell’aeroporto e a tutto il tessuto produttivo della provincia di Cagliari e della Sardegna intera continueremo ad opporci a decisioni fumorse prese nelle segrete stanze della Camera di Commercio di Cagliari, in ossequio a chissà quali interessi”.

Nelle prossime settimane i due presenteranno le relazioni tecnico-economica e tecnico-giuridica che “dimostrano la follia di una svendita di un bene pubblico a uno speculatore privato che può compromettere il futuro della nostra Isola”.

Bertolotti e Mura si scagliano anche contro i soldi “buttati nel calderone di un’operazione giuridicamente impossibile”. “Come se non bastasse la consulenza affidata dalla Camera di Commercio cagliaritana allo studio Grimaldi, la cui spesa è ignota anche a noi consiglieri camerali, adesso altri 100mila euro verranno buttati solo per dimostrare quello che sappiamo da tempo: l’aeroporto di Cagliari è pubblico e non può essere venduto se non tramite una procedura ad evidenza pubblica”.

