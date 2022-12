Non solo la Sardegna alle prese con difficoltà di prenotazione e prezzi alle stelle per i posti in aereo nel periodo natalizio.

Anche la Sicilia deve farei conti con rincari, problemi e disagi. Al punto che il governatore Renato Schifani ha annunciato provvedimenti drastici.

«Lo scandalo del caro voli che da tempo colpisce i siciliani deve trovare una risposta immediata ed efficace», ha tuonato Schifani. Aggiungendo: «La regione Sicilia denuncerà la questione all'Antitrust, coinvolgendo i migliori avvocati esperti del settore. Ma serve anche più attenzione da parte del governo e in particolare dal Mef».

«È inaccettabile - aggiunge Schifani - che a minare il diritto alla mobilità dei cittadini sia una compagnia a capitale totalmente pubblico come Ita, impegnata in un cartello con Ryanair sulla rotta Palermo-Roma in quanto unici vettori ad operare su quel percorso. Torno perciò a chiedere al governo di farsi sentire, ed in particolare modo al Mef, al quale da tempo abbiamo posto anche altri temi urgenti su cui non abbiamo ancora ottenuto risposte».

