Oltre 1.700 candidati per aggiudicarsi uno dei nuovi 8 contratti di lavoro proposti da Abbanoa.

La società, nell’ambito del piano di potenziamento dei proprio servizi alla clientela e della propria presenza nei territori, ha avviato le preselezioni per l’assunzione di nuovi dipendenti da impiegare in diversi sportelli “Clients”: tre per la sede di Nuoro, due per quella di Oristano e tre su Carbonia e Iglesias.

Gli avvisi di selezione erano stati pubblicati lo scorso gennaio: era richiesta un’esperienza di almeno un anno nell’ultimo quinquennio in attività simili e il possesso di un diploma di scuola superiore, con le candidature che scadevano il 10 febbraio. E, come detto, la partecipazione è stata massiccia: oltre 1700 partecipanti.

«Per questo motivo – spiega una nota dell’azienda - il settore HCA che gestisce le risorse umane ha deciso di procedere con prove preselettive, divise in sette giornate, alle quale seguiranno la prova scritta e successivamente il colloquio psicoattitudinale. Considerato l’alto numero di partecipanti, le preselezioni sono state organizzate nella sala conferenze dell’Hotel Holiday Inn».

«Per la nostra Azienda è fondamentale -, spiega il presidente del CdA di Abbanoa, Giuseppe Sardu – potenziare i servizi alla clientela e allo stesso tempo rafforzare la nostra presenza nei territori. È la stessa strada che abbiamo intrapreso per rinforzare il servizio di pronto intervento con la creazione della prima squadra operativa, composta da operatori di rete interni, a partire da Nuoro per poi estendere il progetto alle altre realtà».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata