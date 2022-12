L'amministrazione comunale di Villanova Monteleone ha ricevuto un contributo di 200mila euro per il miglioramento dell’accessibilità al sito e la messa in sicurezza dell’area della necropoli di Pubusattile, da parte dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

«Forse pochi lo sanno ma le rappresentazioni a scacchiera all’interno della Domus di Pubussattile rappresentano un unicum, essendo le uniche ad avere quelle caratteristiche in tutta la Sardegna - dichiara il sindaco, Vincenzo Ligios -. Il sito di Pubusattile insieme ad un’altra necropoli presente nel nostro territorio, quella di Potu Codinu, è entrata a far parte della temptative list per il riconoscimento come patrimonio dell’Umanità dell'Unesco in lista con altre 32 domus de janas sparse per tutto il territorio regionale».

«Segnalo inoltre con un pizzico di orgoglio - conclude il primo cittadino - che il comune di Villanova insieme a Bonorva e Ossi presenta ben due siti all’interno della temptative list dell’Unesco, al riguardo cogliamo l’occasione per ringraziare l'archeologa, la professoressa Tanda, motore e guida di questo percorso che confidiamo porterà le nostre eccellenze ad essere ancora più conosciute».

