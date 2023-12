Un folto pubblico ha partecipato ieri sera all'inaugurazione delle mostre fotografica e di pittura organizzate dalla associazione "Memoria è Storia" nei locali dell'ex Mulino Cadoni. In galleria la mostra fotografica sulla Festa di San Sisinnio, patrocinata dalla Regione e dal Comune, una esposizione di foto storiche restaurate e la mostra d'arte collettiva dal titolo "Paese d'ombre", in collaborazione con amministrazione e Pro Loco.

Tutte le mostre sono visitabili fino al 9 dicembre: nei giorni feriali dalle 16 alle 19, nei festivi dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30.

Nella mostra sul "Paese d'ombre" i trentuno pittori e tre fotografi d'arte villacidresi hanno scelto e rappresentato nelle loro opere alcuni stralci del romanzo più noto di Giuseppe Dessì: ogni quadro è corredato dalla frase a cui si ispira. Gli artisti in mostra sono per la pittura Aldo Paderi, Anna Maria Nonnis, Anna Maria Piras, Antioco Angelo Piras, Antonella Manca, Antonio Pittau, Barbara Murgia, Carla Murgia, Danilo Meloni, Davide Mura, Dina Madau, Efisio Cadoni, Enzo Cadeddu, Erica Pittau, Gian Franca Murru, Gian Paolo Madau, Gian Paolo Murgia, Ivana Cabriolu, Marco Fonnesu, Mario Mocci, Michela Demontis, Michele Gerra, Nando Marroccu, Nino Marras, Paola Lilliu, Pina Follesa, Salvatore Chia, Salvatore Sanneris, Serenella Sanna, Tina Concas, Walter Marchionni. Per la fotografia Franca & Fabio, Nino Muscas e Mariano Casti.

