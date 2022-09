Inaugurazione con grandi personalità ieri a Villacidro per il trentasettesimo Premio "Giuseppe Dessì".

Il cartellone della settimana culturale a cornice del concorso letterario, promosso dalla Fondazione Giuseppe Dessì, presieduta dall’avvocato scrittore Antonello Angioni, al suo primo anno di mandato, e dal Comune di Villacidro con il patrocinio del Consiglio Regionale della Sardegna, dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, della Fondazione di Sardegna, del Ministero della Cultura e del GAL Linas Campidano, è stato aperto da una serata ricchissima di appuntamenti ed incontri di grande interesse.

In particolare molto seguito il set con Paolo Calabresi, celebre attore romano, conduttore televisivo e radiofonico, regista e molto noto al grande pubblico per il suo ruolo di Iena nell’omonimo programma televisivo di Italia 1, che ha presentato Tutti gli uomini che non sono" edito da Salani.

Altro opinionista molto atteso era Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire.

Anche oggi, lunedì 19 settembre, programma molto intenso di eventi da non perdere: star della seconda giornata sarà l'attore Marco Paolini in scena alle 21.30 a Casa Dessì con "Antenati - The grave party", un monologo che ripercorre l'evoluzione della nostra specie attraverso l'incontro immaginato con i nonni dei nonni, con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta della nostra specie provengono.

Alla parola è affidato il compito di far vedere questa stirpe di funamboli che ci ha preceduto e da cui abbiamo ereditato difetti e virtù.

Prima di lui, alle 19, un altro grande amico della Sardegna e del Premio Dessì, Marino Sinibaldi, fino allo scorso anno direttore di Rai Radio 3 che, alle 19 al Mulino Cadoni, parlerà insieme alla scrittrice e traduttrice Claudia Durastanti, della rivista trimestrale “Sotto il vulcano. Idee/narrazioni/immaginari” edita da Feltrinelli.

Il Premio Dessì continuerà fino a domenica 25 e tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e gratuito.

L.P.

© Riproduzione riservata