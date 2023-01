Si chiama fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza e dispone di un budget annuale di 271 milioni di euro, al “fine di incentivare l’attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0”.

Nella classifica dell'Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) tra i 18 Dipartimenti di Scienze economiche, statistiche e aziendali c'è anche quello dell'Ateneo di Sassari, in nona posizione, uno dei tre degli atenei del Sud e delle Isole, in graduatorie in genere monopolizzate dalle università del Nord e del Centro Italia.

Si tratta di una conferma per il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (Disea) di Sassari, visto che aveva già ricevuto valutazione positiva nel 2018 per la realizzazione del Programma 2018-2022.

L'inserimento del Dipartimento sassarese tra le eccellenze nazionali dimostra la qualità della ricerca e certifica il valore del progetto di sviluppo – quinquennio 2023-2027, spalancando le porte del finanziamento nazionale.

