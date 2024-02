Dopo aver conquistato il titolo di albero Italiano 2023 nel concorso "Italian tree of the year", arriva una nuova vetrina per l'Olivastro di Luras, ora, in gara nella competizione europea che coinvolge 15 nazioni.

L’Olivastro, tra le mete più visitate nell'Isola, è richiamo per gli amanti della natura di tutto il mondo. Con i suoi 14 metri di altezza, una circonferenza di 1154 centimetri e un’età stimata tra i 3000 e 4000 anni, rappresenta un pezzo di storia di cui la comunità di Luras è orgogliosa. Preservando e tutelando continuamente l'area in cui sorge il "gigante verde".

Dal sito Ras, vengono forniti ulteriori dettagli per votarlo fino al 22 febbraio 2024 sul sito della Giant Trees Foundation. «La preferenza - viene specificato da Ras - deve essere data obbligatoriamente a due alberi una sola volta per tutta la durata del concorso e dovrà à essere confermata tramite l'indirizzo mail fornito al momento del voto».

Per votare è necessario collegarsi al sito del contest "Tree of the year" al link: https://www.treeoftheyear.org/vote

© Riproduzione riservata