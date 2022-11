L'attività sportiva, la sana alimentazione e il corretto stile di vita come basi per il benessere fisico e la prevenzione di malattie e rischi per la salute.

Questi i temi del progetto “Health Lab – attività motoria è prevenzione” negli incontri rivolti agli studenti delle classi quarte e quinte di tre scuole superiori della provincia: il Liceo Scientifico “Mossa” di Olbia, il Liceo Classico, Musicale e Coreutico “Azuni” e il Liceo Scientifico “Marconi” di Sassari.

Da maggio a novembre esperti hanno spiegato ai ragazzi e alle ragazze come tutelare fisico e salute grazie al progetto organizzato dal Centro Studi del CUS Sassari in collaborazione con la Fondazione di Sardegna e il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari.

Lunedì 28 novembre dalle 10.30 alle 12.30 sarà l'aula magna dell’ateneo sassarese a ospitare l'evento finale davanti ai dirigenti scolastici e agli studenti dei tre licei.

Interverranno i presidenti del CUS Sassari e della Fondazione di Sardegna, il rettore dell’Università di Sassari, il presidente della struttura di raccordo del dipartimento di Medicina e Chirurgia e i direttori del dipartimento di Scienze Biomediche e del corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell’Uomo, che sarà rappresentato anche dagli studenti del primo anno.

Ospiti d’eccezione saranno i presidenti, gli allenatori e un giocatore per ogni squadra della Torres Calcio, della Dinamo basket e della Raimond di pallamano, che racconteranno le loro esperienze sul campo.

© Riproduzione riservata