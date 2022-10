Una esposizione di 12 abiti tradizionali sardi e la cornice degli scatti della fotografa Alessandra Garau caratterizzeranno la seconda edizione di "Siendi di Sasdhigna" in programma sabato 29 e domenica 30 ottobre al Palazzo del Marchese di Porto Torres.

La mostra organizzata dall'associazione culturale Etnos torna dopo la sosta imposta dalla pandemia: la prima edizione si era svolta nel 2019. Insieme a tutti gli abiti tradizionali di Porto Torres saranno esposti costumi provenienti da Usini, Uri, Sassari, Sorso, Telti, Nulvi, Ittireddu, Sinnai, Cagliari, Siliqua, Muravera e Ozieri.

L'esposizione, visitabile in orario continuato dalle 10 e 30 alle 20, permetterà di ammirare la tradizione, i colori, dettagli e sfumature di cose preziose protagoniste di varie sfilate. Sarà inoltre allestita una mostra fotografica di Alessandra Garau, che in quaranta stampe si concentra su particolari degli abiti tradizionali. L’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco ha sottolineato come questo appuntamento si collochi nel cartellone degli eventi per la Festa del Dies Natalis dei martiri turritani.

Con l'occasione, sono state ringraziate tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita della partecipata processione del 25 ottobre, con la benedizione in spiaggia dei cavalieri e delle barche: il gruppo folk Li Bainzini dell'associazione Etnos, le associazioni Asso.Ve.La e La Prana. Maria Gabriela Ruggiu e Sergio Carta di Etnos hanno spiegato che gli abiti sono stati messi a disposizione gratuitamente da gruppi folk e collezionisti, grazie ai buoni rapporti instaurati dall'associazione nel corso della propria attività.

La fotografa ha invece spiegato la tecnica con cui ha realizzato gli scatti, che mostrano tutti i dettagli su sfondo nero. Nel corso della due giorni sarà anche possibile osservare lo storico stemma nobiliare della famiglia Martinez, conservato al Palazzo del Marchese ma non esposto al pubblico: Etnos ha realizzato una base per poterlo presentare e raccontare così anche un aspetto meno conosciuto della storia della città.



© Riproduzione riservata