Uno scoppiettante viaggio in Brasile, due bambine nell'età della pietra, ma anche i classici Hansel e Gretel, Biancaneve e persino una versione di “Antigone” adattata per i ragazzi. Prende il via domenica al Cine Teatro Astra di Sassari l'edizione numero 33 di “Famiglie a teatro”, la rassegna per ragazzi organizzata dalla compagnia La Botte e il cilindro.

Ben 16 gli spettacoli (sino a maggio) dedicati ai bambini e ai ragazzi delle diverse fasce d’età: dai 3 ai 14 anni.

Si inizia domenica alle 18 con “Ci-chi-bum! note del mio viaggio in Brasile”, recente produzione della compagnia sassarese presentata con successo a Siviglia. Racconta di un viaggio in un luogo lontano usando un mix di linguaggi tra cui canto, danza, e i colori dei personaggi protagonisti dei carnevali brasiliani.

Una nuova produzione anche il 18 e 19 novembre: “Antigone”, rivolta a ragazzi tra gli 8 e 14 anni. Il giorno dopo spazio al teatro Verde di Roma con “ Cenerentola e la scarpetta di Cristallo” che ritornerà poi il 19 marzo con “La bella addormentata nel bosco”.

Altra compagnia della Penisola è Pilar Ternera di Livorno che propone “Una storia” il 26 novembre.

Prima della fine dell'anno il cartellone offre “Biancarentola e Cappuccino” (8 dicembre), la co.produzione “Il mio letto è una nave” (10 e 11 dicembre) e l'intramontabile Peter Pan che sarà in scena dal 26 al 28 dicembre e anche il 5 e 6 gennaio.

Gli altri titoli: “Il lupo e i sette capretti” (22 gennaio), “Uffa” de L'effimero meraviglioso (29 gennaio), la nuova produzione della Botte e il cilindro “Lara e Saretta all'età della pietra” (4 e 5 febbraio), “Il gatto mammone” (25 e 26 febbraio), “Cipì” (12 marzo), “Cappuccetto rosso” (15 e 16 aprile), “Cartacantastorie” (7 maggio) e “Hansel e Gretel in una nuova produzione che il 13 e 14 maggio chiuderà la rassegna.

