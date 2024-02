Si chiama “Social Teens” il progetto che insegna a conoscere la nobile arte del teatro in tutte le sue sfaccettature, dalla regia alla recitazione, dalla scenografia alle coreografie, i costumi, le riprese, i suoni, le luci. Organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Sennori, in collaborazione con la Pro Loco Sennori, offre la possibilità di imparare a usare in maniera consapevole i nuovi media e i social network evitando i rischi e l’uso improprio di questi mezzi di comunicazione.

L’iniziativa prevede una serie di laboratori, incontri, lezioni, che prenderanno il via il 4 marzo, dalle ore 17 alle 18, al Centro culturale “Antonio Pazzola” e si svolgeranno ogni lunedì negli stessi orari. Il progetto è rivolto in particolare ai residenti di età compresa fra i 15 e i 30 anni (con possibilità di partecipazione anche ai più piccoli o più grandi), che possono iscriversi e partecipare in maniera totalmente gratuita. I corsi saranno tenuti dall’insegnante Anna Destefanis, pedagogista e performer, tutor in Educazione emozionale, membro fondatore di FAF Florence Art Factory e di Codice Ivan del quale ha firmato collettivamente tutte le opere prodotte dal 2008 al 2014 e con cui ha vinto il Premio scenario nel 2009 e il Transart Prize nel 2011.

“Social Teens” è pensato come un percorso protetto dove imparare a conoscersi, allenare la concentrazione, l’espressione e la comunicazione fisica e verbale, un luogo in cui sviluppare le proprie competenze emozionali e relazionali. Si affronteranno gli argomenti base del teatro. «Lo scopo di questa iniziativa è organizzare attività che possano suscitare un sano interesse nei giovani e che allo stesso tempo, da un punto di vista pedagogico, educhino all'empatia, alla gestione delle emozioni e alla crescita dell'autostima», spiega la consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili, Roberta Piredda. «Acquisire sicurezza in se stessi è importante e necessario per poter affrontare tutti gli aspetti della vita, scuola, università, lavoro, relazioni con gli altri. Spero in una grande partecipazione dei giovani sennoresi».

