Mostri che vivono sotto il letto e afferrano le caviglie, lupi affamati, ragnetti pelosi e “bobbotti” faranno meno paura dopo questo spettacolo della compagnia Bocheteatro. Giovedì 24 agosto alle 20 il Teatro Astra di Sassari propone “Bu! che paura! che mostro ti mostro?”, una divertente storia che vuole raccontare ai più piccoli come si può non aver paura di aver paura e dimostrare come questa emozione sia un fatto naturale e soprattutto indispensabile per la vita di tutti i giorni.

Lo spettacolo si muove su due piani distinti: da un lato i personaggi/narratori che agiscono nella realtà quotidiana; dall’altro, il mondo fantastico evocato dai loro racconti. L’uso delle luci curate da Gianluca Usala e delle musiche composte appositamente da Fabio Coronas suggeriscono il lieve passaggio tra i diversi piani della narrazione e sottolineano gli stati d’animo dei protagonisti interpretati dalle attrici Monica Corimbi, Monica Farina e Stefania Coro.

Monica Corimbi ha curato la regia, scritto il testo originale e ideato la scena, che cambia di volta in volta grazie al sapiente utilizzo della penna grafica.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna “Il teatro dei piccoli” organizzata da La botte e il cilindro, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura.

