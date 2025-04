L'affluenza di visitatori e la vicinanza con la Cavalcata Sarda hanno consigliato di allungare la permanenza dell'esposizione ospitata nel padiglione Tavolara di Sassari. La mostra "Nuragica" non chiuderà a fine mese ma retserà aperta sino al 18 maggio.

Ospitata nei 500 mq del Padiglione Tavolara, e promossa dal Comune di Sassari, "Nuragica" si conferma un fenomeno culturale unico. La mostra continua ad attirare un pubblico vastissimo: non solo scolaresche e visitatori da ogni angolo dell’isola, ma da alcune settimane anche numerosi turisti stranieri – australiani, spagnoli, tedeschi, francesi, belgi e statunitensi – giunti in città proprio per visitarla. Molti di loro raccontano, grazie a Nuragica, di aver scoperto un mondo nuovo e dichiarano l’intenzione di voler visitare dal vivo i siti archeologici narrati nel percorso espositivo.

'esperienza proposta da Nuragica – tra scenografie immersive, realtà virtuale e ricostruzioni storiche – ha già conquistato l'Italia. Anche grazie alle tappe a Napoli e Milano, NURAGICA si attesta tra le prime dieci esperienze museali su Tripadvisor, oltreché la prima attrazione di Sassari e della Sardegna secondo le recensioni dei visitatori.

Paolo Alberto Pinna, ideatore e organizzatore della Mostra insieme a Maria Carmela Solinas commentano: “Siamo orgogliosi di come il pubblico abbia accolto Nuragica. Viste le numerosissime richieste di visita, anche da parte delle scuole, abbiamo voluto offrire a Sassari un’edizione speciale e l'entusiasmo della gente ci sta dando ragione. Tantissimi followers vengono per vivere le numerose novità introdotte negli ultimi anni come nuove installazioni, una maggior immersività e la teatralizzazione dell’esperienza".

La mostra sarà aperta anche nei giorni festivi del 25 aprile, 28 aprile (Sa Die de sa Sardigna) e 1° maggio.

