Appuntamento per giovedì 21 aprile con “Dialoghi di Archeologia Architettura Arte Paesaggio” alla Basilica di San Saturnino a Cagliari. Curato da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, l’evento ha inizio alle 17 e ha come titolo “Sardiniae Imago in Technicolor”. Il relatore è Salvatore Mereu, regista e scrittore.

L’appuntamento può essere seguito anche in streaming su UnioneSarda.it.

