Dopo sei mesi di spettacoli chiude al Cine Teatro Astra di Sassari per il 33° Festival Etnia e Teatralità, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari. "Regina madre" per la regia di Alfredo Riuscito andrà in scena il 23 e 24 febbraio alle 21 e domenica 25 alle 19.

Lo spettacolo è una nuova produzione della compagnia sassarese e vede sul palco Luca Fancello e Teresa Soro, che ha curato anche l’adattamento del testo tratto dall'opera del drammaturgo Manlio Santanelli, che è stata tradotta in ben 21 lingue.

“Ci siamo confrontati con un testo meraviglioso – dice Teresa Soro - di teatro di parola che fa riflettere e sorridere a denti stretti. Efficace e diretto, "Regina Madre” porta in scena un normale ménage madre-figlio con tutte le possibili sfumature, le scaramucce, le scoperte di verità mai svelate, i reciproci fraintendimenti. Con Luca Fancello abbiamo cercato di portare al pubblico la naturalezza di questi personaggi, certi che tanti spettatori potranno ritrovarsi nelle loro tragicomiche esperienze”.

© Riproduzione riservata