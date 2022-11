La biodiversità dell’Oasi di protezione faunistica e di cattura “Santa Margherita di Pula-Nora” come un’opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio: se ne parlerà venerdì 25 novembre in un convegno, a partire dalle 9,30 nell’aula consiliare del Comune.

All’incontro, che punta a mettere in evidenza le opportunità che il patrimonio naturalistico di Pula può offrire, parteciperanno il sindaco, Walter Cabasino, e il vice sindaco della Città Metropolitana, Roberto Mura. Durante i lavori, Sergio Nissardi di Anthus, introdurrà il tema dell’importanza avifaunistica dell’oasi di Santa Margherita-Nora, mentre Gianluigi Bacchetta e Mauro Fois dell’Università di Cagliari presenteranno il progetto Mediwest, per la conservazione delle zone umide nelle isole del Mediterraneo.

Il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, Enrico Murru, presenterà il progetto integrato per il miglioramento della connettività ecologica e della qualità dell’ecomosaico di Capo Pula. Daniela Fadda, del Ceas Laguna di Nora, parlerà dell’importanza dell’educazione ambientale nella conservazione delle biodiversità. Durante la mattinata verrà proiettato il video che mostra le bellezze dell’oasi di Pula realizzato da Luca Pinna.

